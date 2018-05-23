الديمقراطى الكردستانى: رسائل إيجابية للتحالفات السياسية ببغداد تجاه مستقبل الحكومة العراقية وحقوق الأكراد

قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق، إن الوفد الذي يترأسه للتفاوض مع الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية العراقية حول مستقبل الحكومة الجديدة وحقوق الأكراد، تلقى رسائل إيجابية من قيادات هذه القوى، مشيرا إلى تقارب الرؤى بشدة خلال الساعات الأخيرة التى شهدت وجود وفد الديمقراطي ببغداد.

وتابع ميراني، أن الوفد طرح العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك في جو من الصراحة والتفهم المشترك للقضايا العالقة بين الإقليم و المركز، وتطرق إلى العديد من النقاط التي تهتم بخلخلة الخلافات.

وبحسب شيركو حبيب، ممثل الحزب الديمقراطى الكردستاني العراقي بالقاهرة، التقى الوفد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الذي أكد أن تياره لن يشارك في الحكومة دون وجود الحزب الديمقراطي.

كما التقى الوفد مقتدى الصدر زعيم ائتلاف سائرون، ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، والسيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وصالح مطلق، والحاج هادي العامري زعيم كتلة الفتح، ومن المنتظر أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء وزعيم تحالف النصر وإياد العلاوي نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية.

وكشف شيركو، أن السيد مقتدى الصدر أكد لفاضل ميراني على ضرورة معالجة المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل من قبل الحكومة الجديدة، أما ائتلاف "دولة القانون" فحرص فى بيان له على تأكيد وجود رؤية مشتركة له مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واختتم شيركو حبيب، بأن حزبه لا يحمل "فيتو" ضد أحد ولا يقبله من أحد، ولا يركز على غير تحقيق المصلحة الوطنية لكل العراقيين والشراكة الحقيقية و الحقوق الدستورية الكاملة للأكراد فى وطن تعددي باعتبارهم العرق الثاني فى البلاد، وقدموا من التضحيات ما يستقيم مع حضورهم الوطني ومكانتهم السياسية التى أكدتها مقاعد الحزب بانتخابات البرلمان الأخيرة.

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