سفير كازاخستان خلال لقائه المصيلحى: مستعدون لاستئناف تصدير القمح الكازاخى واللحوم إلى مصر

التقى اليوم السفير أرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في لقاء حضره رؤساء الإدارات التابعة للوزارة بما فيهم رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

وخلال اللقاء، أطلع السفير الكازاخي الحضور على الوضع الاقتصادي الحالي في بلاده وناقش سبل تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وكشف السفير على وجه الخصوص عن نية الجانب الكازاخي استئناف تصدير القمح الكازاخي عالي الجودة إلى السوق المصرية مرة أخرى، حيث تعرف على نظام تسجيل الشركات الأجنبية في مصر والمشاركة في المناقصات التي تنظمها القاهرة شهريا من أجل استيراد القمح.

بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء مناقشة فكرة تنفيذ توريد المنتجات الزراعية الكازاخية إلى مصر بما فيها اللحوم.

من جانبه رحب وزير التموين على المصيلحي بمبادرة كازاخستان مؤكدا اهتمام الجانب المصري باستيراد منتجات من مجمع الصناعات الزراعية في كازاخستان نظرا لما تتميز به المنتجات الكازاخية من جودة عالية.

كما اقترح الوزير إنشاء صوامع الحبوب بإحدى الموانى المصرية لتخزين القمح الكازاخي، مما يسهل مشاركة الجانب الكازاخي فى المناقصات وكذلك سيفتح فرص جديدة أمام الجانب الكازاخي لدخول أسواق الدول الإفريقية الأخرى.

جدير بالذكر أن كازاخستان كانت تتولى تصدير ما يقرب من 800 ألف طن من القمح إلى مصر خلال الفترة بين عامي 2010-2012، ثم توقفت بسبب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011، وتعاقب الوزراء على حقيبة وزارة التموين، وتستورد مصر 5 ملايين طن من القمح سنويًا من أصل 9 ملايين طن يتم استهلاكهم.

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