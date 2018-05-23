نيمار يطمئن جماهير السيليساو قبل المونديال (صور)

انطلقت التدريبات الرسمية لمنتخب البرازيل، اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض غمار كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تقام منافساتها خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل، بحضور النجم نيمار، وعدد من اللاعبين في مقر التدريب في جرانجا كوماري في تيريسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو.

ووصل نيمار إلى مقر التدريب بمروحية مصطحبا معه زميله في باريس سان جرمان الفرنسي، ثياجو سيلفا، ودوجلاس كوستاوريناتو أجوستو.

ونشر حساب كأس العالم الرسمي، اليوم الأربعاء، صور اللاعب من تدريبات المنتخب البرازيلي معلقًا: «نهاية الانتظار الطويل.. نيمار يعود إلى التدريبات مع منتخب البرازيل استعدادًا لنهائيات كأس العالم.. خبر مُفرح لجماهير السيليساو».

نهاية الإنتظار الطويل!⌛️

نيمار @neymarjr يعود إلى التدريبات مع منتخب البرازيل ????????استعداداً لنهائيات #كأس_العالم! خبر مُفرح لجماهير السيليساو!???? pic.twitter.com/62A2NswWaX

شارك النجم البرازيلي، نيمار في تدريبات منتخب بلاده بشكل طبيعي، ولم يظهر عليه أي تأثر بالإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وخضع لعملية جراحية مطلع مارس الماضي، بعد تعرضه لكسر في القدم اليمني.

ويفكر أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، المدير الفني للبرازيل، في السماح لنيمار بالمشاركة لبعض الوقت في ودية الفريق أمام كرواتيا، في الثالث من يونيو المقبل، في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وكان أول الواصلين إلى المنتخب مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس، قبل أن يلحق به فريد، فيليبي لويس، دانيلو، جابريال جيسوس، باولينيو، إدرسون وفاجنر، ويليان، فرناندينيو وجيروميل، ثم انضم إليهم لاحقا إليسون، وفيليبي كوتينيو وميراندا الذين خاضوا آخر مبارياتهم في صفوف فرقهم الأحد الماضي.

وسيكتمل نصاب المنتخب البرازيلي في يوم 28 من الشهر الجاري، بعد انضمام مارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول الإنجليزي) بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل في كييف.

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