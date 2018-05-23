موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة‎

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، في التاسعة إلا ربع مساء يوم السبت المقبل، موعد المباراة النارية الختامية للموسم الأوروبي هذا العام، والتي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، وتذاع على قناة «beIN SPORTS HD 1» الرياضية.

ويأمل فريق ريال مدريد في استمرار تفوقه الأوروبي والتتويج باللقب الثالث له على التوالي، والثالث عشر في تاريخه، بينما يرغب ليفربول في استعادة مكانته بالقارة العجوز وحصد اللقب الذي غاب منذ عام 2005.

وكان ليفربول أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، وذلك بعد أن فازوا على برايتون في مباراتهم الأخيرة في البريميرليج برباعيةٍ نظيفة أمنت لهم المقعد الأوروبي الموسم المقبل، وكان نصيب محمد صلاح من هذه الرباعية هدفًا واحدًا كان كافيًا لحصوله على الحذاء الذهبي الإنجليزي، حيث أصبح رصيده 32 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم، بفارق هدفين عن هاري كين الوصيف، وبهذا العدد من الأهدف أصبح الفرعون المصري أكثر لاعب يسجل في تاريخ ليفربول في موسم واحد.

بينما أمن ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 76 نقطة، وذلك بعد تعادله الأخير ضد فياريال بنتيجة (2-2)، ليصبح الفارق 6 نقاط كاملة بينه وبين فالنسيا صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة، مما يعني أن الملكي تأكد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ما يعني أن لاعبي الميرنجي سيصبون كامل تركيزهم في المباراة القادمة بكييف.

كما وقع اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ميلوراد مازيتش، الحكم الصربي ليدير نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول، ويملك الصربي سجلا حافلا منذ بداية مشواره الاحترافي في 2006 بالدوري الصربي، إذ أدار لقاء الديربي بين النجم الأحمر وبارتيزان في 12 مناسبة سابقة.

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