مدرب إسبانيا السابق يصدم عشاق محمد صلاح

صدم فيسينتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، عشاق الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بشأن إمكانية انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو»، اليوم الأربعاء.

وقال ديل بوسكي: «في الحقيقة أنا لا أرى أي لاعب في ليفربول يمكن أن ينضم لريال مدريد، حتى محمد صلاح.. لن يحصل على مكان في تشكيلة الملكي الأساسية»، موضحًا: «الريال يمتلك تشكيلا رائعا في الوقت الحالي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين وهو أفضل ناد في أوروبا».

ديل بوسكي، أضاف: «يجب عليهم تصديق ذلك لأن ريال مدريد سيفوز على ليفربول السبت المقبل 4-1 في نهائي دوري الأبطال»، مشيرًا: «لا يمكنني العثور على لاعب واحد في تشكيل ليفربول الحالي يقدر على اللعب في ريال مدريد».

وبسؤاله عن محمد صلاح: قال: «أيضا صلاح لا يمكنه اللعب في ريال مدريد، لأن كريم بنزيمة وجاريث بيل جيدان جدا». شاهد أيضًا.. الفراعنة حول العالم| صلاح تخصص جوائز (طالع التفاصيل)

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت الفرعون بالانضمام للملكي، بعد تألقه بشكل لافت مع الريدز هذا الموسم، كما ذكرت أن زين الدين زيدان، مدرب الريال، قد أبدى رغبته في التعاقد مع الدولي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي المكلي، برغبته في الحصول على خدمات صلاح.

وفي نفس السياق كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي قد ينتقل إلى الدوري الإسباني (الليجا) في الموسم المقبل. شاهد أيضًا.. ريال مدريد يبحث عن منزل لمحمد صلاح في إسبانيا (طالع التفاصيل)

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيا مع ناديه الريدز، حيث توج بالعديد من الجوائز على رأسها أفضل لاعب في إفريقيا مرتين (كاف – استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية) وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين.

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره الإنجليزي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «كييف» في التاسعة إلا الربع يوم السبت المقبل.

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