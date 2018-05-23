مدرب أوروجواي: منتخب مصر ليس صلاح فقط

أوضح أوسكار تباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أن منتخب مصر سيكون من الفرق التي يطلق عليها «الحصان الأسود» خلال بطولة كأس العالم 2018 المزمع إقامتها في روسيا، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، إلى 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبًا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورج، كالينينجراد، فولجوجراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورج، نيجني نوفجورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

ورفض تباريز، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نغمة وقوع فريقه في مجموعة سهلة بكأس العالم، حيث علق على كلام أحد الصحفيين: «أختلف معك نحن في نفس المجموعة التي تضم البلد المستضيفة وهو ما يجعل الأمور أصعب، فمشجعو روسيا سيفعلون أي شيء لمساندة منتخب بلادهم».

المدير الفني صاحب الـ(71 عامًا)، أوضح: «نقع أيضًا مع مصر والسعودية ومعنى قدومك للمونديال أنك ضمن أفضل 32 فريقًا في العالم ونصف ذلك العدد من الفرق فقط يمكنه التأهل للدور الثاني لذلك المهمة أصعب بكثير مما يظهر على الورق».

وبالحديث عن المباراة الافتتاحية أمام مصر يوم 15 يونيو وسط تألق نجم الفريق محمد صلاح، قال تباريز: «صلاح في أفضل حالاته وساعد ليفربول في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، هذا إنجاز عظيم، يمتاز صلاح بالسرعة وتسجيل الأهداف لكن مصر ليست (صلاح) فقط فكرة القدم لعبة جماعية ويحتاج إلى دعم فريقه».

وأضاف تباريز، قائد منتخب أوروجواي منذ عام 2006: «مصر واحدة من المنتخبات التي يطلق عليها الحصان الأسود في البطولة فهم لديهم فريق يجعل الناس يهتمون بمتابعة ما سيفعلونه»، مختتمًا: «المباراة الافتتاحية دائما ما تكون تحديا كبيرا وإذا نجحت في الفوز وبدأ الأمر بالطريقة الصحيحة سيرفع ذلك من معنويات الفريق».

وكان المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ووقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم روسيا وأوروجواي والسعودية، ويستهل الفراعنة مشوارهم في المونديال يوم 15 يونيو، أمام أوروجواي على ملعب إيكاترنبرج والذي يتسع إلى 35 ألف متفرج، في تمام الثانية عصرا بتوقيت القاهرة.

وتكون المباراة الثانية أمام روسيا المضيف يوم 19 يونيو على ملعب كريستوفسكي والذي يتسع إلى 68 ألف متفرج، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وأخيرا يواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي يوم 25 يونيو على ملعب فولجوجراد والذي يتسع إلى 45 ألف متفرج، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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