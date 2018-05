سوريا تعلن رفضها انسحاب القوات الإيرانية من أراضيها

المتوسط:

أعربت دمشق، اليوم الأربعاء، عن رفضها مطالب واشنطن بانسحاب القوات الإيرانية من سوريا، كما واصلت إيران رفض مطالب الولايات المتحدة بالتغيير الشامل في سياستها الخارجية وبرنامجها النووي.

وقالت فرنسا، وهي واحدة من عدة قوى أوروبية استاءت من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015، إن أسلوب واشنطن في فرض مزيد من العقوبات على طهران سيعزز موقف المتشددين المهيمنين في البلاد.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إيران ”بأقوى عقوبات في التاريخ“ إذا لم تحجم نفوذها الإقليمي، متهما طهران بدعم الجماعات المسلحة في دول مثل سوريا ولبنان واليمن.

وكان بومبيو يتحدث بعد أسبوعين من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران والذي رفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي. وترى القوى الأوروبية أن الاتفاق هو أفضل فرصة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بومبيو كرر مزاعم قديمة ضد طهران ”فقط بنبرة أقوى وأقل تهذيبا“.

