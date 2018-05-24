إنيستا في طريقه إلى فيسيل كوبي الياباني

كتب: علي الزيني

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن أندريس إنيستا لاعب وسط منتخب إسبانيا بات على أعتاب الانتقال إلى فريق فيسيل كوبي الياباني، وتكهنت بأن يعلن قائد برشلونة السابق ذلك بشكل رسمي غدا الخميس.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إنيستا، الذي خاض مباراته الأخيرة مع برشلونة يوم الأحد الماضي بعد مسيرة حافلة لمدة 16 عاما، سافر إلى اليابان اليوم، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا غدا.

وفريق كوبي مملوك لهيروشي ميكيتاني، الذي يعمل أيضا كرئيس تنفيذي لشركة راكوتن الراعي الرئيسي برشلونة. ولم يفز النادي بلقب الدوري الياباني قبل ذلك ويحتل حاليا المركز السابع.

ونشر إنيستا صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه مع مالك شركة راكوتين اليابانية، متجها إلى طوكيو، من أجل الانضمام إلى فريق فسيل كوبي الياباني.

وإذا التحق إنيستا بهذا النادي فإنه سيلعب إلى جوار لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا السابق الذي انضم العام الماضي.

جدير بالذكر أن إنيستا قد قرر في الآونة الأخيرة بعد انتهاء مسيرته مع البارسا، أن الدوري الصيني سيكون وجهته المقبلة، حتي ظهر اليوم عن متن الطائرة المتجهة إلى اليابان، للانضمام إلى فيسيل كوبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا