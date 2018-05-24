التحرير تكشف أسباب تراجع دياز عن تدريب الأهلي

صدمة شديدة تلقاها مسئولو النادي الأهلي، بعدما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال السعودي، في الوقت الذي كان المدير الفني قاب قوسين أو أدني من خلافة حسام البدري مدرب الأهلي السابق الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق مؤخرًا.

مسئولو الأهلي كانوا قد قطعوا شوطا كبيرا من التفاوض مع رامون دياز بعد ترشيحه من جانب تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، وتردد أنه سيتحمل الراتب الذي سيحصل عليه الجهاز الفني بالكامل.

المفاجأة أن المدير الفني الذي كان قريبا من تدريب الأهلي غيّر وجهته في ساعات قليلة، وأعلن مسئولو نادي اتحاد جدة التعاقد معه رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ما أصاب إدارة النادي الأهلي بصدمة شديدة.

وأعلن نواف بن ناصر المقيرن، رئيس اتحاد جدة، أن التعاقد مع دياز جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات لمدربين يمثلون المدارس التدريبية في العالم، وتمنى رئيس النادي التوفيق للمدرب الأرجنتيني والجهاز المساعد له مع لاعبي كتيبة النمور لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.

ووجه رئيس اتحاد جدة السعودي الشكر إلى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية لتكفله بقيمة التعاقد مع المدرب الأرجنتيني وجهازه المساعد.

التحول السريع في موقف المدير الفني الأرجنتيني وتراجعه عن تدريب الأهلي جاء لعدة أسباب نكشفها في السطور التالية:



المقابل المالي

تفجر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي خلاف بسبب الراتب الضخم الذي سيتقاضاه رامون دياز، وتبنى العامرى فاروق نائب رئيس النادي وجهة النظر المعارضة للتعاقد معه من خلال مطالبة محمود الخطيب بضرورة توفير الضمانات التي من خلالها لا يتعرض النادي لأي مشكلات حال التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.

الخطيب أكد لمجلس الإدارة أن تركي آل شيخ وعده بأنه يتحمل راتب دياز وجهازه المعاون إلا أن العامرى طالب رئيس الأهلي بضرورة أن يوفر الرئيس الشرفي للأهلي الراتب الذي سيحصل عليه دياز خاصة أنه لديه مخاوف من حدوث أي خلافات مستقبلية بينه وبين النادي بعدها يرفض دفع راتب المدير الفني.

وضرب العامري فاروق مثلًا بالوديعة التي فتحها رجل الأعمال الكويتي الخرافي للنادي الأهلي بقيمة راتب مانويل جوزيه المدير الفني البرتغالي السابق، بعدما تقدم رجل الأعمال ياسين منصور باستقالته من مجلس إدارة الأهلي، حيث كان وقتها الأخير يتحمل جزءا كبيرا من راتب جوزيه وجهازه المعاون.

وتردد أن المدرب الأرجنتيني وجهازه المعاون كان من المنتظر أن يكلفوا خزينة النادي 3 ملايين دولار سنويا ما يوازي 54 مليون جنيه مصري، بخلاف أنه طلب وضع شرط جزائي يحصل من خلاله على باقي قيمة التعاقد حال فسخ العقد من جانب الأهلي.

العشوائية في المفاوضات

شهدت الساعات الأخيرة خلافا بين الطرفين بخصوص الجهاز المعاون، في ظل رفض دياز تعيين مساعدين مصريين، ثم سماحه بانضمام مدرب حراس ومدرب مساعد، ولكن إدارة الأهلي رفضت وطلبت تقليص الجهاز المعاون إلى 3 مساعدين في ظل رغبتها في تعيين مدرب عام هو محمد يوسف ومدربًا مساعدا، إضافة إلى مدرب حراس المرمى.

تراجع مسئولو الأهلي في مطالبهم الخاصة بالجهاز المعاون اظهرت للمدرب الأرجنتيني أنه لا يتعامل مع إدارة محترفة سبق لها الموافقة على طلباته، ومن ثم فضل الرحيل وعدم التوقيع للأهلي.

تفضيل دياز العمل في السعودية

رامون دياز ونجله فضلا تكرار تجربتهما في الدوري السعودي، فور تلقيهما عرض اتحاد جدة، خاصة أن نجله ايميلانو يقيم في دبي، ومن ثم فإن العمل في السعودية سيكون أقرب بالنسبة له ولأسرته، ومن ثم رحب هو ووالده.

دياز كانت لديه بعض المخاوف من العمل في قارة إفريقيا في ظل قلة الإمكانيات المالية المتوفرة، بجانب رغبته في العمل مجددًا بالدوري السعودي الذي سبق له العمل فيه مع الهلال، وقدم نتائج جيدة قبل أن يتم إقالته.

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