محمد صلاح عن نهائي دوري الأبطال: مجرد مباراة

كتب: علي الزيني

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول، عن أهمية نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يواجه فيه ريال مدريد يوم السبت المقبل، لكنه يرفض دخول المباراة تحت ضغط.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لتليفزيون ليفربول، أبرزها موقع ناديه: "بكل صراحة، كنت أثق منذ يومي الأول هنا، في أننا سنشارك بدوري الأبطال، وسنصل لأبعد مسافة ممكنة. الآن نحن في النهائي".

وواصل "إذا نظرت للفريق الآن، ستدرك مدى التحسن الذي وصل له. في كل مباراة كنا نقاتل من أجل التواجد في دوري الأبطال، والآن نحن في النهائي. هذا شيء كبير".

وعن نهائي دوري الأبطال أوضح صلاح "بالنسبة لي كل مباراة هي مجرد مباراة، أركز فقط على الفوز، ولا أريد أن أضع نفسي تحت الضغط. أدرك جيدا أن المباراة النهائية مهمة للجميع".

وأتم الدولي المصري "الجميع داخل المدينة والنادي يتطلعون للمواجهة. علينا أن نركز في المباراة، وأن نتفادى ارتكاب الأخطاء على قدر استطاعتنا".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ناديه، الريدز حيث توج بالعديد من الجوائز، على رأسها أفضل لاعب إفريقي من الكاف، وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين، إضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في فريقه عدة مرات.

ويستعد فريق ليفربول للمباراة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني، المقرر لها يوم 26 مايو، في نهائي دوري الأبطال، على ملعب «أولمبيسكي الوطني» في العاصمة الأوكرانية «كييف» المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

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