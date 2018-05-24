كلوب: هذه أقوى مباراة قدمها ليفربول في تاريخه ونسعى لحصد اللقب (حوار)

كتب: علي الزيني

يرى يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن فريقه قدم أقوى كرة قدم شاهدها طيلة مسيرته، خلال رحلة الوصول لنهائي دوري الأبطال، وذلك قبل أيام من خوض النهائي الأوروبي أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل، في العاصمة الأوكرانية كييف.

الألماني يورجن كلوب أجرى حوارا مع الموقع الرسمي لناديه، وجاء نص الحوار كالتالي:

كلوب تحدث عن أقوى مباراة في مشوار الريدز: "كانت أقوى كرة قدم شاهدتها كمجموعة وبفضل دعم جماهيرنا، لا يمكن إيقافنا، سمعت كثيرا عن الليالي الأوروبية قبل مجيئي إلى ليفربول، أعتقد أن الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي والـ٦٠ دقيقة الأولى من مواجهة روما، قدمنا خلالهما أقوى كرة قدم ممكنة، كان الأمر لا يصدق، لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الأمر، ولكنها كانت تجربة رائعة".

"إذا لم نفز بمباراة، علينا على الأقل تقديم أشياء أخرى يمكن تذكرها، لقد أعطينا الجماهير الكثير من الأشياء التي يمكنهم تذكرها، إذا حققنا اللقب، ستكون واحدة من أكثر المسيرات الاستثنائية على الإطلاق، مع عدد الأهداف التي سجلناها والنتائج التي حققناها".

وعن جماهير ليفربول قال: "جماهير الريدز، رائعون ومبتكرون، أغنية محمد صلاح رائعة، من يعرفني جيدا يعلم أنني لا أطالع الصحف الإنجليزية، ولكنني أشاهد فيديوهات الجماهير. إذا لم أكن مدربا أو لاعبا محترفا، لتواجدت وسطهم بنسبة ١٠٠٪؜، أحب ما يقومون به واستمتع به كثيرا".

"ليس أمامنا الآن سوى النهائي، علينا الاستعداد للمباراة، وهذا ما نفعله بالفعل، كل شيء منظم، ولا يوجد ما يشتت تركيزنا، النهائي لا بد أن يكون صعبا، هكذا يكون دوما، لا وجود لمنافس سهل في دوري الأبطال، دائما ما يكون منافسك صعبا".

مدرب الريدز تحدث عن منافسه في النهائي قائلا: "ريال مدريد فريق قوي، ولديه الخبرات، كما أن لاعبيه مع بعضهم البعض منذ وقت طويل، لقد فاز الفريق بآخر نهائيين للبطولة بنفس التشكيل. ريال مدريد حقا فريق من العيار الثقيل، من الرائع أننا وصلنا للنهائي وسط هذه الكوكبة من النجوم".

واختتم "بالنسبة لنا هي واحدة من أكبر المباريات في الحياة، من الرائع أنه النهائي الأول للعديدين داخل الفريق، وهو ما يجعله استثنائيا، نشعر أننا مستعدون للمواجهة، ولكن إذا كنت تريد ضمانات لا تلعب كرة القدم".

"أتمنى أن نفعلها. حتى الآن قمنا بعمل رائع. إيمان الناس بنا ساعدنا بنسبة ١٠٠٪؜. أعتقد أن الكثير من الأشياء تغيرت لأننا شعرنا بحب الناس لهذا الفريق".

ويستعد فريق ليفربول للمباراة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني، المقرر لها يوم 26 مايو، في نهائي دوري الأبطال، على ملعب «أولمبيسكي الوطني» في العاصمة الأوكرانية «كييف» المقرر إقامته يوم السبت المقبل.



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