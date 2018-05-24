مؤكدا أن الحكومة المؤقتة أوفت بالتزاماتها رغم الظروف الاستثنائية .. معالي وزير المالية كامل الحاسي: الوزارة ستشرع في إحالة مرتبات مايو ويونيو الأحد المقبل

البيضاء 24 مايو 2018 (وال) -أعلن معالي وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ كامل أبريك الحاسي شروع الوزارة في إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري مايو ويونيو للعام 2018 الأحد المقبل 27 مايو الجاري الموافق 11 رمضان للجهات الممولة من الخزانة العامة.

وقال معالي الوزير إن على كل الجهات الممولة من الخزانة العامة والتي تتقاضى في مرتباتها من الحكومة الليبية المؤقتة سرعة التواصل في التاريخ المعلن عنه مع الوزارة مصحوبين بالإجراءات المالية المطلوبة المعززة للصرف والتي أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد معالي الوزير أن مرتبات مايو ويونيو ستتضمن مرتبات الأشهر السابقة للأشخاص الذي وردت أخطاء ببياناتهم الوظيفية في المنظومة الخاصة بالوزارة، سواء أكان الخطأ في الاسم أو الرقم الوطني أو قيمة المرتب.

وقال معاليه أن الوزارة أعطت فرصة للتعديل عبر بوابتها الإلكترونية في حد أقصاه السبت 10 رمضان الجاري، مؤكدا أن من تم تصحيح بياناته ستصرف كافة مرتباته عن الأشهر الستة.

وأكد معالي الوزير كامل الحاسي أن الوزارة أوفت بوعودها في صرف مرتبات الأشهر الأربعة الماضية قبل حلول شهر رمضان المبارك بعشرة أيام، مؤكدا أن بعض الجهات تأخرت في صرفها لمستحقيها وفقا لإجراءاتها المتبعة ولا علاقة للوزارة أو الحكومة بهذا التأخير.

وكانت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت أنها سوف تشرع رسمياً في إحالة المخصصات المالية لمرتبات “الأشهر الأربعة” الأولى لهذا العام 2018 إلى كل مكاتب الخدمات المالية “التابعة لها” اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للثاني من مايو الجاري.

وأردفت الوزارة عبر بيان وزيرها “كامل الحاسي” بأنها سوف تصرف جميع مرتبات المواطنين التابعين لمكاتب الخدمات المالية التابعة لها فيما عدا من تبين أن لديهم “ازدواجا وظيفيا” حيث سيتم إدراج مرتباتهم تلقائياً في الشهر الذي سيلي تعديل بياناتهم الوظيفية طبقاً لمنظومة الفحص والتدقيق بالوزارة حفاظاً على وصول المرتبات لمستحقيها.

يذكر أن معالي الوزير كامل الحاسي قد صرح عبر لقاء مُتلفز في إحدى القنوات الفضائية قبل حلول شهر رمضان المبارك بصرف مرتبات الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام “قبل الشهر الكريم” بعشرة أيام وصرف رواتب شهري مايو ويونيو قبل عيد الفطر حرصاً على مساندة المواطنين بالتزامن مع هذه المناسبات، وهو ما أوفت به الوزارة.

وقال معالي الوزير كامل الحاسي أن وزارة المالية ليس لها علاقة بوجود السيولة النقدية في المصارف من عدمها، لافتا إلى أن الأمر يرجع لمصرف ليبيا المركزي التي يديرها عبر المصارف التجارية.

وأكد أن قيمة المرتبات عن الأشهر الستة تمت عبر اقتراض الحكومة وليس عن طريق إيرادات النفط، مؤكدا أنه بجهود كل العاملين بالوزارة انتقلت الحكومة المؤقتة إلى أنها ستصرف مرتب شهر يونيو مقدما تقديرا لظروف المواطن واستعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقال إن هذه ليست منة منا برغم عملنا في ظروف استثنائية وعدم حصولنا على إيرادات النفط، معربا عن أمله في أن يقيس الموظفين أنفسهم بنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة في المنطقة الغربية الذين رغم توفر إيرادات النفط لديهم إلا أن مرتباتهم تتأخر.

وأكد معالي الوزير أن أي يصك يخرج عن وزارة المالية ستنشر صورته عبر موقع الوزارة وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تنفيذا لمبدأ الشفافية ولتتحمل الجهات تأخر صرف مرتبات موظفيها بعد استلام مخصصاتهم من الوزارة، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على عدم تأخير المرتبات.

وقال إن مواليد 1998 ومواليد 1999 ستصرف مرتباتهم لأنهم وفقا لقانون العمل يعملون، مؤكدا أن مجموعة تعيينات 2006 ستصرف مرتباتهم كذلك وفقا للقانون وأنه لن تحجب مرتباتهم داعيا عدم المتاجرة بقضيتهم. (وال-البيضاء) ا م

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