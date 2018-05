المتوسط:

قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، إن محادثات في إثيوبيا لإحياء اتفاق سلام في جنوب السودان وإنهاء الحرب الأهلية انتهت أمس الأربعاء دون التوصل إلى اتفاق مما سيطيل على الأرجح أمد الصراع الذي أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

وتسعى الهيئة إلى التوسط من أجل اتفاق الأطراف المتحاربة في جنوب السودان مجددا على تقاسم السلطة وترتيبات أمنية وخطوات حاسمة تعيد التزامها بالاتفاق المبرم عام 2015 وتنهي الحرب.

وقالت إيجاد في بيان إن المحادثات انتهت يوم الأربعاء بعد فشل “عدة محاولات لتضييق الفجوات بين مواقف الأطراف”.

وسقط جنوب السودان في براثن الحرب في ديسمبر 2013، أي بعد نحو عامين من انفصاله عن السودان، بعد تطور خلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى مواجهة عسكرية.

ولم يشر بيان إيجاد إلى المسائل التي اختلف حولها الطرفان لكنه شجعهما على النظر في مقترحات وضعتها الهيئة “وتعكس جهدا مكثفا للتوصل إلى أرضية مشتركة بين المواقف التفاوضية المختلفة”.

The post انتهاء محادثات السلام في جنوب السودان دون التوصل لاتفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية