برج العذراء يكشف شخصية ياسر جلال في رحيم

مسلسلات كثيرة تعرض الآن على القنوات، منها الكوميدي والاجتماعي والسياسي والأكشن، وحتى أستطيع مشاهدتها جميعًا، على أن "أفضي نفسي الـ24 ساعة في اليوم الواحد"، حقا هو أمر صعب ومجهد نفسيا بجانب أنه يضيع وقتا كثيرا لكن فى نفس الوقت لا أستطيع أن أقاومها، خاصة أن الأعمال رائعة للغاية ومختلفة عن بعضها، لكني خرجت من هذا النفق باختيار عمل واحد، ووقع اختياري على مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال.

لا أخفي عليك.. المسلسل رائع للغاية وأحداثه غريبة وغير متوقعة، وهو أمر أثار فضولي للغاية وجعلني أرغب في معرفة ماذا يدور في عقل "رحيم" وأين ذهبت أمواله، وهل سيعود إلى الأعمال غير المشروعة أم سيغير مساره؟، تفاصيل كثيرة أعتقد أن مشاهدي مسلسل "رحيم" يتمنون معرفتها وليس أنا فقط، ولهذا كانت الأبراج الفلكية الحل الأمثل التى من خلالها نستطيع معرفة أفعال "رحيم" في الحلقات المقبلة، خاصة أن برج "العذراء" يعكس شخصيته والتى تتمحور صفاتها في..

ذكي

يراه الجميع صامتا قليل الحديث والفعل، لكنه في الحقيقة ذكي للغاية ويتبع أسلوب الصمت لرؤية وتحليل ما يدور حوله وبعدها يبدأ في التعليق أو الفعل، وهذا ظهر على "رحيم" في الحلقة السابقة والتى مؤكد أنها ستستمر معه لنهاية المسلسل.

قوى

لا يظهر نفسه أبدا ضعيفا أو مكسورا أمام أحد، رغم العقبات والمشكلات التى مر بها ويمر، لأنه يعتبر أن هذا قمة الضعف، و"رحيم" يفعل هذا طول الوقت، فشخص مثله كان على الأقل سيبكي عندما رأى والده ملقى في الشارع أو عندما يخرج من السجن ولا يرى أحدا في انتظاره.

سريع البديهة

من الطبيعي أن يتميز الشخص الذكي بسرعة البديهة والتصرف وأخذ القرارات سريعا، وهذا ما فعله "رحيم" عندما حول أمواله إلى الخارج وطلب من موظفيه سرعة التخلص من الأوراق والمستندات، ومؤشر أيضا أن الحلقات المقبلة لن تكون رائعة فقط بل مؤكد أن أحداثها ستأخذ مسارا آخر.

رومانسي

أعتقد أنك اندهشت من علاقة "رحيم" بـ"ليلى" وتساءلت هل "رحيم" لديه وقت ومشاعر للحب؟، الإجابة يا عزيزي نعم.. لأن العذراء رومانسي للغاية ويبحث دائما عن الشريك الذي يرى فيه مصدر الأمان.

متمرد

دائما يرفض المبادئ والقوانين والعادات وأي شيء يشعره أنه مقيد وعليه القيام بهذا والبعد عن ذاك، وهذا ينطبق على "رحيم" كثيرا.

للتذكير إن كنت لا تشاهد المسلسل.. فتدور أحداثه حول "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وتشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

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