مقتل 4 وإصابة 15 في هجوم انتحاري ببغداد

قال متحدث عسكري لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا و15 أصيبوا في هجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس.

ووقع الانفجار في منطقة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية بشمال غرب بغداد.

وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن المهاجم فجر حزاما ناسفا بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل متنزه الصقلاوية مما أسفر عن مقتل وإصابة “عدد من المواطنين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يحمل بصمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن العراق النصر على التنظيم المتشدد في ديسمبر كانون الأول 2017.

ورغم هزيمة التنظيم إلى حد كبير فإنه مازال يشن هجمات متفرقة ويدير خلايا محدودة في البلاد خاصة في الشمال وحول مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة عراقية.

