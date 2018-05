طيران  التحالف الدولي يستهدف موقعين للجيش السوري

المتوسط:

قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن طائرات حربية تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت موقعين للجيش السوري في صحراء شرق سوريا لكن مسؤولين عسكريين أمريكيين نفيا أي علم لهما بالضربات.

وأضافت الوحدة المتحالفة مع دمشق أن الضربات وقعت قرب منشأة تي 2 للطاقة التي تقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفى مسؤول عسكري أمريكي أي علم له بالضربات.

وقال الكابتن بيل أوربان وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لرويترز “ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طالبا عدم ذكر اسمه “ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير”.

ويدير الجيش الأمريكي الذي يعمل خارج نطاق التحالف قاعدة في التنف بصحراء شرق سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن وقصف قوات موالية للحكومة كانت على طريق يؤدي إليها.

