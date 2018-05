قاضية أمريكية تمنع ترامب من حجب متابعيه المعارضين على تويتر

المتوسط:

أكدت قاضية أمريكية في نيويورك أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حجب مستخدمين من حسابه على تويتر بسبب آرائهم السياسية، وقالت القاضية ناومي ريس باكوالد إن التعليقات على حساب الرئيس وحسابات غيره من مسؤولي الحكومة تعد منتديات عامة وإن حجب مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وزارة العدل الأمريكية التي تنوب عن ترامب في القضية ردت على القاضية بقولها “نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة وندرس خطوتنا المقبلة”، فيما لم يعلق موقع تويتر عن الحكم بما أنه لا يشكل طرفا في هذه القضية.

ورفضت باكوالد رد محامي وزارة العدل بأن حق ترامب في التعبير يسمح له بحجب من لا يود التواصل معهم وقالت “في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نقر ونحرص على حقوق الرئيس الشخصية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي فإنه لا يحق له ممارسة هذه الحقوق بطريقة تنتهك الحقوق المماثلة بموجب التعديل الأول لهؤلاء الذين ينتقدوه”.

وأضافت القاضية “بوسع ترامب استخدام خاصية “الكتم” على تويتر التي تعني أنه لن يرى تغريدات من يريد مع إتاحة لهم الفرصة للرد على تغريداته مما يحفظ حقهم في حرية التعبير”.

ومن بين من قالوا على تويتر إن ترامب حجب حساباتهم الروائي ستيفن كينج والروائية آن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل وعارضة الأزياء كريسي تيجن والممثلة مارينا سيرتيس.

