قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن ألمانيا والصين تؤيدان الاتفاق النووي القائم مع إيران وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015.

وأدلت ميركل بالتصريحات خلال إفادة صحفية مشتركة مع لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين إذ تزور المستشارة الألمانية الصين لمدة يومين.

