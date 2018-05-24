8 حيل للتخلص من رائحة الفم خلال الصيام.. تجنب توابل الفول على السحور

رائحة الفم من المشاكل المزعجة للجميع خلال نهار رمضان في أثناء الصيام، وتختلف من شخص لآخر، فبعد ساعات قليلة من التوقف عن تناول الطعام تظهر لدى الصائم رائحة كريهة للفم، والتي تكون أسبابها الامتناع عن شرب المياه مدة طويلة، أو وجود مشكلات صحية تزيد من مشكلة رائحة الفم، وفي بعض الأحيان تكون وجبة السحور السبب في هذه الرائحة، كأن تحتوي على مكونات تحفز رائحة الفم، وهناك العديد من الطرق للتخلص من هذه الرائحة، منها..

1- بسبب الصيام تقل كمية اللعاب في الفمّ، وذلك يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة، لذلك الحرص على شرب المياه بقدر كاف بين الإفطار والسحور من الأمور الهامة لتعويض الجسم عن عدد ساعات الصيام.

2- استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام بعد تناول السحور، خطوة مهمة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، فبقايا الطعام الموجودة بالفم سبب أساسي في رائحة الفم خلال الصيام.

3- المداومة على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، والحرص على غسل الأسنان بالماء قبل الذهاب إلى النوم مباشرة وعند الاستيقاظ أيضًا.

4- شرب الشاي الأخضر كبديل للقهوة من الأمور المهمة خلال شهر رمضان، لأن القهوة تترك رائحة قوية قادمة من خلف اللسان، لهذا يُنصح بتركها وتعويضها بالشاي الأخضر المفيد للجسم.

5- تجنب الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة للفم عند السحور، فبعض الأشخاص يضعون البصل والثوم والبهارات الكثيرة على الفول، وذلك يسبب رائحة كريهة في الفم، فقومي باختيار وجبة سحور خفيفة سهلة الهضم وركزي على الخيار والزبادي في السحور.

6- مضغ اللبان الخالي من السكر وسيلة فعالة للتخلص من بقايا الطعام والحماية من التسوس، ويساعدك أيضًا على التخلص من أي رائحة في الفم، فهذه وسيلة فعالة عن معطر الفم الذي يستخدمه البعض، ولكنه اختيار سيئ لأنه يحتوي على السكر الذي يلتصق بالأسنان ويترك رائحة سيئة.

7- شرب أو مضغ الينسون والشمر، والقرفة من المشروبات المهمة لصحتك وتساعد في بقاء الفم نظيفا والتخلص من أي رائحة طعام سيئة.

8- الابتعاد قدر الإمكان أو التقليل من تناول الحلويات من الأمور الهامة في رمضان، فالسكر الغذاء المثالي للبكتيريا، التي تلعب دوراً كبيراً في ظهور رائحة الفم الكريهة، لذا لا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على السكر خاصة في السحور.

إذا اتبعت هذه الخطوات وما زالت رائحة الفم كريهة، ينصح بزيارة الطبيب الخاص بك، لأن بعض الأمراض تسبب رائحة فم كريهة منها حالات السكر، ويجب الاهتمام باللثة واللسان لأنهما بيئة حاضنة للميكروبات التي تترك رائحة الفم كريهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا