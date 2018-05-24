سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج باندا إكسبريس وريزو.. والحلو أرز معمر

تبحثين عن وجبة سهلة ولذيذة وتناسب درجة حرارة الطقس الحار، وتغير في نفس الوقت من شعورك بالملل من الوجبات الدسمة التى تأخذ وقتا ومجهودا في التحضير؟ أسهل عليكِ الأمر وأساعدكِ لتبدئي في تحضير الوصفة والحلو أيضًا، فـ"دجاج باندا إكسبريس" طبق أساسي مع الريزو وبعد الإفطار حلي بـ"أرز معمر"، فجربيهما اليوم.

لا تقلقي، في أقل وقت ستكون لديك سفرة رائعة كاملة، مكونة من الطبق الرئيسي والجانبي والتحلية أيضًا، كل ما عليك فعله هو شراء المكونات من متجر معروف حتى تتجنبي شراء شيء منتهي الصلاحية أو سيئ الجودة.

طريقة عمل دجاج باندا إكسبريس

المكونات:

– نصف كيلو صدور دجاج

– كوب نشا الذرة

– 2 بيضة

– ربع كوب زيت قلي

– ربع كوب سمسم

– ربع كوب بصل أخضر

– مكعب مرقة دجاج

– نصف كوب عصير برتقال طبيعي بدون إضافات

– نصف كوب سكر

– ربع كوب صلصة الصويا

– فصان ثوم

– نصف ملعقة قشر ليمون

– نصف ملعقة زنجبيل

– ربع ملعقة فلفل أسود

طريقة التحضير:

– ضعي نصف الخليط على قطع الدجاج عقب غسلها وتقسيمها شرائح متوسطة الحجم، واتركيها ساعتين.

– في وعاء غير لاصق للطعام، ضعي النصف المتبقي من الخليط، مع ملعقة من النشا وملعقتي ماء، وقلبيها لمدة 6 دقائق على نار هادئة.

– فى طاسة القلي، ضعي الزيت، وحمري قطع الدجاج بعد تغميسها فى البيض والنشا، وحمريها على الجانبين.

– ضعي الدجاج فى طبق التقديم وأضيفي عليه الخليط الساخن، ورشي من فوقه السمسم..

طريقة عمل الريزو

المكونات:

– 2 من صدور الدجاج مخلي

– 2 كوب رز أبيض

– ملعقة من زيت الزيتون أو بديل الزيت

– 2 كوب صغير من قطع الجزر السميكة

– 3 فصوص من الثوم المفروم

– بصلة كبيرة مفرومة

– ملعقتا صلصة متوسطة الحجم

– مربع مرقة دجاج

– ملعقة توابل كبيرة

– 3 ملاعق قرنفل

– ملعقة كبيرة زعتر

– ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

– ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

– ضعي فى طبق خارجي توابل على اللحم المتوفر لديك حتى يمتزجا معا، واتركيه دقائق.

– فى إناء به ملعقة زيت الزيتون أو الزيت البديل، ضعيه على النار وأضيفي اللحم وقلبيه جيدا.

– اغسلي الأرز وصفيه جيدا ثم أضيفيه على اللحم، وقلبيه جيدا حتى يجف من الماء.

– أضيفي البصل المفروم وقلبيه مع الأرز.

– أضيفي الثوم المفروم والجزر إلى الأرز.

– أضيفي الفلفل الأسود إلى الأرز.

– على نار هادئة أضيفي كوبا من الماء على الأرز وعليه مكعب المرقة حتى ينضج.

– بعد تسوية الأرز، قدميه فى طبق التقديم، وأضيفي إليه ملعقة من الصلصة على حسب الشكل الذي ترغبين فيه.

– ضعي على حبات الأرز والصلصة ملعقة الزعتر والقرنفل.

طريقة عمل الأرز المعمر

المكونات:

– 2 كوب أرز أبيض (منقوع في الماء ساعتين ونصف الساعة)

– كيلو حليب طازج

– ملعقة فانيليا

– ملعقتا زبدة

– 3 ملاعق قشطة

– ملعقة جوز هند

– ملعقتا زبيب

طريقة التحضير:

– أحضري طاجنا متوسط الحجم، وضعي بداخله ملعقة زبدة، ثم صفي الأرز وقلبيه فيها.

– أضيفي إلى الأرز ملعقة قشطة كبيرة الحجم.

– على الجانب الآخر، ضعي اللبن مع ملعقة سكر وأخرى فانيليا وملعقة زبدة وقشطة وجوز هند وزبيب.

– اسكبي اللبن على الأرز وضعي القشطة على الوجه.

– على درجة حرارة 180 درجة مئوية، أدخلي الطاجن الفرن واتركيه لمدة ساعة إلا الربع.

التقديم:

العين تأكل قبل المعدة.. تذكري هذا دائما وزيني سفرتك بأطباق السلطة والعصائر وقليل من شرائح الليمون والبقدونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا