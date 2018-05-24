استشهاد أحد جنود القوات المسلحة وجرح ثلاثة في منطقة الفتائح شرقي درنة

درنة 24 مايو 2018 (وال)- استشهد أحد أفراد القوات المسلحة وجرح ثلاثة آخرين، خلال المعارك مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الفتائح شرقي المدينة .

هذا وقد استشهد الجندي إبراهيم عبد الله حمد الشيخي الزليتني تابع لكتيبة 506 شؤون فنية دبابات، وهو يتبع مجموعة طبرق المقاتلة .

وكانت القوات المسلحة قد بسطت سيطرتها الكاملة على المقبرة ومنطقة الكاوه، ومحطة التحلية ومدرسة 10 مارس في منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة، ولم يعد لتلك الجماعات الإرهابية في منطقة الفتائح إلى بعض الجيوب وجاري التعامل معها من قبل وحدات من القوات المسلحة . (وال- درنة) ر ت

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