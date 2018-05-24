القبض على قاتل العبيدي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز شرطة الفويهات اليوم الخميس، عن القبض على قاتل المواطن صلاح يونس العبيدي الذي قتل مؤخراً داخل منزله بمنطقة الزيتون.

وقال ضابط تحقيق بمركز شرطة الفويهات وأحد المحققين في القضية عماد المشيطي – عبر صفحة الرسمية للمركز على الفيس بوك – إنه تم القبض على من قام بقتل السيد العبيدي خلال اليومين الماضيين بعمارات الطلبة بحي الزيتون.

وأضاف المشيطي أنه بعد جمع المعلومات والاستدلال والتحقيق وبجهود تحريات المركز، تم إلقاء القبض على القاتل وهو ابن المغدور به والذي يبلغ من العمر 15 عاماً وهو من مواليد 2003.

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