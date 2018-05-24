ارتفاع عدد المفقودين في سقطرى باليمن إلى 19 شخصا بسبب إعصار ماكونو

ارتفع عدد المفقودين في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية جراء عاصفة ماكونو، اليوم الخميس، إلى 19 شخصاً، وغرق وجنوح سبع سفن.

وقال فهد كفاين وزير الثروة السميكة في بيان، إن عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب عاصفة ماكونو ارتفع إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد.

وأشار إلى ارتفاع عدد المفقودين إلى 19 حالة، جراء العاصفة.

وأوضح كفاين أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي في إجلاء عشرات الأسر في مدينة حديبوا، عاصمة محافظة سقطرى، إلى مراكز الإيواء المخصصة من غرفة العمليات.

وذكر أن 70 بالمئة من أجزاء أرخبيل سقطرى بات خارج عن نطاق التواصل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن العاصفة الإعصارية "ماكونو" تتمركز شمال شرق جزيرة سقطرى، وتتحرك باتجاه السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، ومحافظة صلالة العٌمانية.

وحذر المركز المواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في جزيرة سقطرى والمناطق المجاورة لها.

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