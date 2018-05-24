محمد صلاح يستعد للريال بـفورمولا وان في نهائي الأبطال (صور)

يستعد الدولي المصري، محمد صلاح، نحم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بحذاء جديد، لخوض المباراة الختامية للموسم الأوروبي هذا العام، والتي ستجمع بين فريقه وريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة إلا الربع مساء يوم السبت المقبل، على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الحذاء الذي يرتديه الفرعون المصري، مستوحى من سباقات «فورمولا 1»، وركوب الدراجات والذي يتميز بالسرعة الهائلة، كما أشارت إلى أن الحذاء الجديد الذي صمم لـ«مومو» سيسمح له بالركض بشكل أسرع مما يمنحه ميزة عن خصومه.

يذكر أن شركة «أديداس» المصنعة للحذاء، كانت قد صممت حذاءً خاصًا لمحمد صلاح قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيا مع ناديه الريدز، حيث تمكن صلاح من تسجيل 44 هدفًا مع ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم منها 32 هدفًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، كما توج بالعديد من الجوائز على رأسها أفضل لاعب في إفريقيا مرتين (كاف – استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية) وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين.

ويأمل فريق ريال مدريد في استمرار تفوقه الأوروبي، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الثالث له على التوالي، والثالث عشر في تاريخه، بينما يرغب ليفربول في استعادة مكانته بالقارة العجوز وحصد اللقب الذي غاب منذ عام 2005.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا