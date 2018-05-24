الرقابة الادارية تنضم الى قائمة المطالبين للسراج بكشف نتائج التحقيق في مجزة براك الشاطئ

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الكشف عن نتائج لجنة التحقيق المكلفة في الأحداث التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسؤولين عنها التي تنص مادتها الثانية على إيقاف وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي احتياطيا عن العمل لصالح التحقيق.

حسن قال في خطاب موجه للسراج إن الهيئة تبحث وفقًا للاختصاصات المسندة إليها بموجب قانون إنشائها رقم 20 لعام 2013 التظلم المقدم من وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق من قرار إيقافه عن العمل الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”رقم 29 لسنة 2017 المؤرخ بتاريخ 19 من مايو لعام 2017.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه المادة 157 من القانون رقم “12” لعام 2010بشأن علاقات العمل حددت مدة الإيقاف لمصلحة التحقيق بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي، مشيراً إلى ضرورة موافاة الهيئة بما انتهت إليه التحقيق إضافة إلى رفع الإيقاف عن وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي لإنقضاء المدة المقررة قانوناً للإيقاف لمصلحة التحقيق.

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