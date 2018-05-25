فخامة رئيس مجلس النواب يدين تفجير بنغازي ويقدم تعازيه لأسر الشهداء ويصدر تعليماته لعلاج الجرحى في الداخل والخارج وتتبع الجناة

طبرق 25 مايو 2018 (وال) – استنكر فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح عيسى وندد بشدة التفجير الإرهابي الغادر في مدينة بنغازي بشارع جمال عبدالناصر.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يترحم على أرواح الشهداء ضحايا التفجير المرعب ويدعو المولى عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته

وأضاف المريمي أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين

وأشار المريمي إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يوجه تعليماته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج.

وتابع المريمي أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يؤكد بأنه على وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الضبطية أن تعمل جاهدة على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء

وأشار إلى أن فخامة المستشار عقيله صالح عيسى يؤكد بأن مثل هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش والأجهزة الأمنية عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا

وقال إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يدعو كل الليبيين الاصطفاف صفا واحدا من أجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والإرهاب. (وال – طبرق) ا م

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