مجلس النواب الليبي يدين تفجير بنغازي الإرهابي

طبرق 25 مايو 2018 (وال) – دان مجلس النواب الليبي بأشد العبـارات التفجيــر الإرهابــي الجبــان الــذي وقـع بشــارع جمـال عبدالناصـر بمدينـة بنغـازي وراح ضحيتـه عـدد من الشهــداء وعشــرات الجرحى من المدنيين الأبرياء.

وقال المجلس في بيان إن الضحايا سقطوا بأيدي الجماعات الإرهابية المنهزمة التـي لم يسلـم من أعمالها الإرهابية حتى الأطفال في شهر رمضان المعظم.

وأضاف المجلس في بيانه “إننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإرهابية الجبانة نطالب وزارة الداخلية ومنتسـبي الأجهزة الأمنيـة كافـةً بأداء واجبهـم الوطنـي بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الاثمة”.

وتقدم المجلس بخالص تعازيه إلى الشعب الليبـي وأبناء مدينة بنغازي وأُسر شهــداء التفجير الإرهابي الآثم سائلـين المولى أن يتقبلهم في جنات النعيـم مع الأنبيـاء والصديقين والشهـداء وان يلهمهم الله جميل الصبـر والسلـوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. (وال – طبرق) ا م

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