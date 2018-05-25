سفير الرياض في اليمن: فريق إعادة الإعمار السعودي بدأ برفع أضرار إعصار مكونو بسقطرى

أعلن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن فريق إعادة الإعمار السعودي بدأ برفع أضرار إعصار مكونو في سقطرى.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن آل جابر، المشرف على برنامج إعادة الإعمار في اليمن، قوله أنه يجري العمل على فتح الطرقات ومساعدة المنكوبين، تمهيدًا لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها يوم الخميس.

وأضاف آل جابر أنَّ "طائرات القوات المشتركة السعودية المُحمّلة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستعد للتوجُّه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسُّن الظروف الجوية".

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت فجر الخميس سقطرى "محافظة منكوبة" نتيجة للأضرار الكبيرة الناتجة عن الإعصار الاستوائي، بحسب ما أعلنت وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا