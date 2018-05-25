مقتل 6 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في بنغازي

قال سكان إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا مساء أمس الخميس.

ووقع الانفجار خلف فندق تيبستي أكبر فنادق المدينة في شارع تجاري يعج بمن خرجوا لنزهة مسائية بعد يوم من الصيام في رمضان.

ولم تتوفر معلومات أخرى عن الانفجار حتى الآن.

وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه القائد خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

وظل الجيش الوطني الليبي يحارب إسلاميين، بعضهم على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وخصوما آخرين في بنغازي حتى آخر العام الماضي.

وتحسنت حالة الأمن في بنغازي منذ ذلك الحين لكن 35 شخصا على الأقل قتلوا في تفجيرات بمسجدين في المدينة هذا العام.

وأطلق حفتر حملته العسكرية في بنغازي في مايو 2014 ردا على تفجيرات واغتيالات ألقي باللوم فيها على إسلاميين متشددين في إطار حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي أنهت حكم معمر القذافي عام 2011.

ووقعت تفجيرات أصغر من حين لآخر في الشهور القليلة المنصرمة استهدفت على ما يبدو حلفاء أو مؤيدين للجيش الوطني الليبي لكن من النادر وقوع هجمات في وسط بنغازي.

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