ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار ماكونو بجزيرة سقطرى اليمنية

تزايد عدد المفقودين في إعصار ماكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية إلى 40 مفقودا من جنسيات متعددة حسب ما نقل مراسلنا عن مصادر حكومية.

وحسب المصادر، فُقد جراء الإعصار المدمر 17 يمنيا، و 19 هنديا، إضافة إلى ثلاثة سودانيين وصومالي واحد، فيما لم تتوفر أية معلومات من جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى بسبب الانقطاع التام للاتصالات.

وفيما استمرت عمليات الإجلاء لعشرات الأسر في مدينة حديبو، فإن 70 في المائة من الأرخبيل أضحى خارج نطاق الاتصال بسبب انقطاع شبكة الاتصالات.

وفي وقت سابق ارتفع عدد السفن الغارقة والجانحة في أرخبيل سقطرى بسبب عاصفة ماكونو إلى سبع سفن منها أربع سفن صيد.

وأعلنت اللجنة العليا للأغاثة التابعة للحكومة اليمنية محافظة سقطرى محافظة منكوبة، بسبب ماتسبب به الإعصار من أضرار في كل المرافق.

ودعت اللجنة منسقة الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة، ‏وإعداد خطط طوارئ لبقية المحافظات.

