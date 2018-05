جنرال أمريكي: تأجيل قمة ترامب وكيم لا يعني عدم انعقادها

المتوسط:

أكد جنرال أمريكي رفيع، أن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقمة، التي كانت مرتقبة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لا يعني بالضرورة عدم عقدها لاحقا.

وقال الجنرال فنسنت بروكس قائد الوحدات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية للصحفين في سيئول تعليقا على إلغاء لقاء كيم وترامب: “أنا لست قلقا بهذا الشأن، لأن الفرصة لم تضع لاجتماعهما، وإنما تم تأجيلها فقط إلى وقت لاحق”.

وأضاف: “لا تقلقوا بشأن ما حدث ليلا، لأنه ربما كان من السابق لأوانه أننا ابتهجنا. لكن كذلك يجب علينا ألا نفقد كل الأمل”.

وكان ترامب قد أعلن أمس الخميس إلغاء لقاء القمة المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي الذي كان مخططا في الـ 12 من يونيو المقبل بسنغافورة، وعلل ذلك بـ “تصريحات كيم المعادية”.

وفي رسالة وجهها ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي ونشرها البيت الأبيض قال ترامب مخاطبا كيم: “كنت أتطلع إلى لقائكم، لكن للأسف، أنا أشعر، استنادا إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح اللذين أظهرتهما في آخر تصريح لكم، بأن عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة غير ملائم في الوقت الحالي”.

