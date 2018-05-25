50 قتيلا فى غرق مركب فى شمال غرب الكونغو الديمقراطية

انتشلت فرق الإنقاذ جثث حوالي خمسين شخصا بعد غرق مركب في نهر بشمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ريتشارد مبويو ايلوكا نائب حاكم إقليم تشوابا بشمال غرب الكونغو الديمقراطية إن "حادثة الغرق وقعت ليل الأربعاء الخميس وعثرنا على 49 جثة الخميس وجثة واحدة صباح الجمعة".

وكان المركب يقل ركابا وكمية كبيرة من السلع من بلدة مونكوتو إلى مدينة مابنداكا في المحافظة الاستوائية، بحسب الأهالي.

وقال مبويو إن "أسباب الغرق وعدد المفقودين لم يعرف بعد، وقد أرسلت حكومة المحافظة فريقا للإطلاع".

وتكثر الحوادث في أنهار وبحيرات الكونغو الديمقراطية بسبب استخدام مراكب متداعية والإفراط في التحميل وعدم توفر مستلزمات السلامة.

في فبراير الماضي أكدت تقارير فقدان 14 شخصًا على الأقل عندما غرق مركبان فى نهر الكونغو.

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