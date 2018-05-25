إيران: المحادثات مع القوى الأوروبية ستستمر لإنقاذ الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع القوى الأوروبية بشأن حزمة اقتصادية تهدف إلى إنقاذ اتفاق إيران النووي ستستمر بعد جولة مناقشات انعقدت في فيينا اليوم الجمعة.

وقال عراقجي للصحفيين "في الوقت الحالي نحن نتفاوض، لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات، ثم بعد ذلك الخطوة التالية ستكون البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف (الاتفاق)الباقية".

كان عراقجي يتحدث بعد الاجتماع مع نظرائه من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا