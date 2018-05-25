لافروف: الأدلة الخاصة بإسقاط الطائرة الماليزية غير كافية مثل قضية سكريبال

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن فريق التحقيق الذي قادته الدول الغربية "لا يمتلك الأدلة الكافية لاتهام روسيا بأنها مسئولة عن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في رحلتها رقم (ام اتش 17) في شرق أوكرانيا قبل أربع سنوات".

وقال لافروف، على هامش منتدى في سان بطرسبرج، إن الدليل "غير كافٍ، كما هو الحال في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته في جنوب إنجلترا قبل شهرين".

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الرسمية: "هذه تذكرة لقضية سكريبال عندما قالوا إنه من المحتمل للغاية أنهم الروس".

وأضاف لافروف أنه "يجب على أي دولة امتلاك دليل لا يقبل المناقشة قبل توجيه الاتهام بشأن وفاة المئات"، مشيرًا إلى حادث الطائرة الذي راح ضحيته نحو 300 شخص.

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