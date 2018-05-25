إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في إطار الجمعة التاسعة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدأت المواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في خيام العودة، المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم "مستمرون رغم الحصار" على فعاليات اليوم من احتجاجات مسيرات العودة ودعت لأوسع مشاركة شعبية فيها.

وحثت الهيئة على رفع وتيرة الاحتجاجات بعد عصر اليوم، بانتظار انخفاض درجات الحرارة ومراعاة لظروف الصيام في شهر رمضان.

وكان شابان فلسطينيان قد استشهدا مساء أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة قبل أيام، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابين يبلغان 23عامًا و21عامًا توفيا متأثرين بجراح أصيبا بهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة في الـ14من الشهر الجاري.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي إلى 114 فلسطينيًا أغلبهم بالرصاص.

ومن بين إجمالي القتلى 13 طفلًا دون سن 18 عامًا ومسعف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا