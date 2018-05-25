4 صدامات مرتقبة في الدور الأول من رولان جاروس

أجريت أمس قرعة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، ويبدو أن الإثارة لن تتأخر كثيرًا، حيث ستشهد البطولات 4 مواجهات مرتقبة في الدور الأول نستعرضها في السطور التالية:

– رافائيل نادال X ألكساندر دولجوبولوف

في أي وقت يضع فيه النجم الإسباني رافائيل نادال قدمه في الملعب الرئيسي فيليب شاتريه الذي توج عليه بعشرة ألقاب في رولان جاروس من قبل، تكون المباراة جديرة بالمشاهدة وما يزيد من إثارة تلك المباراة أن اللاعب الأوكراني ألكساندر دولوجوبوف سبق أن تغلب على نادال مرتين من قبل ولكنه خسر أمامه في 7 مباريات أخرى، وتمكن اللاعب الأوكراني من الوصول إلى أعلى تصنيف في مسيرته الاحترافية بالوصول إلى المركز رقم 13، وفشل دولجوبولوف في الفوز بأي مجموعة أمام نادال في أول 5 مباريات، قبل أن يحقق الفوز عليه في بطولة إنديان ويلز عام 2014 ومن ثم تغلب عليه مرة أخرى في عام 2015 في بطولة كوينز.

وبالتالي يشكل دولجوبولوف تهديدًا كبيرًا لنادال في مستهل حملته في باريس، ولكن يملك نادال الكثير من الأرقام المميزة على الملاعب الترابية هذا العام مثل الفوز بـ50 مجموعة متتالية وهو رقم قياسي، كما تمكن من الفوز بـ39 مجموعة من أصل 42 مجموعة خاضها في الدور الأول طوال مسيرته في رولان جاروس، من بينهما مجموعتان في الدور الأول من عام 2011 أمام جون إيسنر، وبلغ معدل خسارة نادال للأشواط في الدور الأول من رولان جاروس 9 أشواط فقط، وحقق نادال في تلك البطولة 79 انتصارا وتعرض لهزيمتين.

– سام كويري X فرانسيس تيافوي

هي مباراة أمريكية خاصة كانت ستعد بالكثير من الإثارة في حال أتت في مرحلة متقدمة من البطولة، ولكن سيسعى كويري المصنف الثاني على الولايات المتحدة للسيطرة على أحد أبرز نجوم الجيل الواعد في المواجهة الثانية بينهما.

ويقدم تيافوي مستويات مميزة هذا العام، حيث يحتل المركز الرابع في سباق الوصول إلى البطولة الختامية للجيل الواعد والتي ستقام في مدينة ميلانة، وقبل بداية العام الجاري لم يسبق لتيافوي الوصول إلى ربع نهائي أي بطولة من قبل، قبل أن يتوج هذا العام بأول ألقابه في مسيرته في بطولة ديلراي بيتش ووصل إلى نهائي إسترويل، أما كويري على الجانب الآخر فيبتعد بمركزين فقط من احتلال أفضل مركز في مسيرته وهو الـ11 عالميًا، ويأمل في الوصول إليه من خلال تقديم مستويات مميزة في باريس.

ويقدم كويري أفضل مستوياته عندما يجيد ضرباته الأمامية، ولكن يتمتع تيافوي بحركة مميزة من الخط الخلفي وبإمكانه السيطرة على الأسلوب الهجومي لكويري، وعندما تواجها في شانجهاي في شهر أكتوبر الماضي، أنقذ كويري 9 نقاط من أصل 10 نقاط واجهها لكسر إرساله في طريقه لتحقيق الفوز.

– كيلي إيدموند X أليكس دي مونير

قليل من اللاعبين بدأوا عام 2018 بصورة جيدة مثل إيدموند ودي مونير، فإيدموند الذي يحتل المركز الأول بين اللاعبين البريطانيين حاليًا وصل إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس كأفضل نتيجة له في مسيرته الاحترافية، وعلى الجانب الآخر وعلى الرغم من بدايته للموسم خارج الـ200 الأوائل على العالم، وصل اللاعب الأسترالي أحد نجوم الجيل الواعد إلى نصف نهائي بريسبين، قبل أن يصل إلى أول نهائي في مسيرته في بطولة سيدني وهو لا يزال يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ليصل إلى التصنيف 106 عالميًا.

وتواجه الثنائي من قبل على الملاعب الترابية في إسترويل هذا العام، وفاز إيدموند بمجموعتين جون رج، ويكمن مفتاح هذه المباراة في الإرسال الثاني، ففي تلك المواجهة فاز إيدموند بـ54% من النقاط على الإرسال الثاني لمينور مقابل 38% فقط للاعب الأسترالي، وسيبحث اللاعب البريطاني عن الهجوم باستخدام ضرباته الأمامية القوية وعلى اللاعب الأسترالي محاولة إيقافه.

فيليب كولشرايبر X بورنا تشوريتش

تواجه الثنائي في أحدث مباراة بينهما في نهائي بطولة مراكش العام الماضي، وتمكن كولشرايبر من التقدم بكسر إرسال في كل من المجموعتين الثانية والثالثة وحصل على 5 نقاط للتتويج باللقب، إلا أن اللاعب الكرواتي قلب كل تلك الأمور وتوج بأول ألقابه في مسيرته الاحترافية، ومنذ ذلك الحين تأهل تشوريتش إلى نهائيات النسخة الأولى من البطولة الختامية للجيل الواعد ووصل إلى نصف نهائي إنديان ويلز هذا العام وربع نهائي ميامي.

أما كولشرايبر المصنف 22 على البطولة فيبحث عن مواصلة هيمنته على التبادلات من الخط الخلفي على الرغم من امتلاك تشوريتش المهارة في التبادلات هو الآخر وخاصة على الملاعب الترابية.

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