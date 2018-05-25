دليلك الكامل عن كييف معقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى تساؤل العديد من جماهير ليفربول وريال مدريد عن السبب وراء اختيار العاصمة الأوكرانية كييف لاحتضان نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام غدًا السبت، خاصة أن المدينة تبعد كثيرًا عن فرق غرب القارة الأوروبية، كما تعاني المدينة من صعوبات كبيرة في تنظيم إقامة الجماهير كما حدث العام الماضي في نهائي كارديف بين ريال مدريد ويوفنتوس.

ويبدو أن ملعب المباراة يسبب مشكلة كبيرة للجماهير، حيث أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أليكساندر سيفرين عن إعادة جماهير ريال مدريد لنحو 1,000 تذكرة، بل ولا يزال هناك 2,500 تذكرة غير مباعة قبل انطلاق المباراة بيوم واحد.

ولكن لا يتحمل سيفرين مشكلة اختيار كييف كي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث تم اختيارها في حقبة الرئيس السابق لليويفا ميشيل بلاتيني، وآخر مدينة تم اختيارها في عهده لاحتضان نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب اختيار تالين لاحتضان السوبر الأوروبي هذا العام.

وأراد بلاتيني أثناء فترة ولايته أن ينقل تلك المباريات الكبرى إلى جميع أرجاء القارة الأوروبية، كما حدث باتخاذه قرارا بأن تستقبل 12 مدينة أوروبية مختلفة نهائيات يورو 2020، إلا أن سيفرين يرغب في منح شرف تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مدن قادرة على التعامل مع الشغف الجماهيري.

كما يرغب سيفرين في أن يكون نهائي الأبطال بمثابة المهرجان الكروي، وبالتالي سيطالب بوضع معايير أكثر صرامة عند اختيار المدن، وسيطالب اليويفا بوجود ضمانات لتنظيم جيد للحدث، على الرغم من عدم قدرته على منع الفنادق من مضاعفة أسعارها وقت المباراة.

ومن المشاكل الأخرى التي تواجه النهائي هذا العام هو عدم استفادة السكان المحليين من استضافة الحدث، حيث سيشاهدون النهائي عبر الشاشات العملاقة، نظرًا لبلوغ متوسط أجر العاملين الشهري هناك 300 يورو، وبالتالي من الصعب عليه شراء تذكرة يتراوح سعرها ما بين 70 و6,700 يورو.

معلومات عن كييف

هي العاصمة الأوكرانية التي تشتهر بكثرة المساحات الخضراء بها وكونها البلد الذي ولد به أساطير من أمثال أوليج بلوخين وفاليري لابونفسكي.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي الذي تم بناؤه في 12 أغسطس من عام 1923، ومن ثم أعيد تجديده أكثر من مرة وأهما في أولمبياد موسكو 1980 إلى جانب يورو 2012، حيث احتضن هذا الملعب 5 مباريات من البطولة من بينها المباراة النهائية.

ويحتضن هذا الملعب مباريات المنتخب الأوكراني ونهائي كأس أوكرانيا إلى جانب المباريات الأوروبية والمباريات الهامة لفريق دينامو كييف، ويتسع الملعب إلى 70 ألف متفرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا