شركة الكهرباء تقوم بطرح الاحمال في المنطقة الجنوبية لهذه الاسباب

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس على أن إنخفاض الجهد الكهربائي في المنطقة الجنوبية واللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي يعود لأسباب عدة على الرغم من وجود فائض في التوليد.

الشركة أرجعت تلك الأسباب في بيان لها إلى خلو المنطقة الجنوبية من محطات توليد إضافة إلى اعتمادها على نقل الطاقة من الشمال وتوقف مشروع محطة أوباري الذي كان سيضمن تحسن الجهد واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية وبكفاءة.

وأوضحت الشركة بأن التعديات المتكررة على مكونات الشبكة التي لم تتوقف إلى هذه اللحظة، بدءاً من شبكة النقل إلى محطة الاريل ومشروع خطوط 400 لنقل الطاقة إضافة إلى السرقة والسطو بقوة السلاح على كميات من المواد الكهربائية في الشويرف والقريات التي كانت متجهة لتحسين الشبكة الكهربائية في الجنوب.

وأشارت الشركة على أن ارتفاع الأحمال وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجات الحرارة نتج عنه انخفاض في الجهد واللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي لتحسين الجهد والمحافظة على استقرار الشبكة بالرغم من وجود فائض في توليد الطاقة الكهربائية.

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