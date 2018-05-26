اليابان: لا غنى عن القمة الأمريكية – الكورية الشمالية

أعرب رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، اليوم الجمعة، عن الأسف لإلغاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، واعتبر أن "لا غنى" عن عقد هذه القمة لحل الأزمة الكورية الشمالية.

وقال المسئول الياباني في ترجمة لكلامه بالروسية: "الأمر مؤسف جدا، لا بد من عقد هذا اللقاء في المستقبل، إنه أمر لا غنى عنه لحل المشاكل التي تراكمت".

وجاء كلام آبي خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد في سان بطرسبورج في شمال غرب روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي، وجه الخميس رسالة من نحو عشرين سطرا إلى الزعيم الكوري الشمالي أبلغه فيها قراره إلغاء القمة بين الاثنين.

إلا أن ترامب وبعد أقل من 24 ساعة على قراره هذا عاد الجمعة وفاجأ الجميع عندما أعرب عن تفاؤله بإعادة الاتفاق على عقد القمة، حتى إنه تطرق إلى إمكانية عقدها في التاريخ نفسه أي في الثاني عشر من يونيو الحالي.

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