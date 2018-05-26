الوفد السوري لــ (وال): بنغازي مدينة “السلام” والتفجير الإرهابي الذي استهدفها زادنا إصرار على إكمال فعاليات المعرض

بنغازي 26 مايو 2018 (وال) – قال مدير المعارض في اتحاد المصدرين السوري يزن خزعل، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي لم يكن له أي أثر سلبي على المعرض وزواره وإن نسبة الإقبال على المنتجات السورية لا تزال كبيرة.

وأضاف خزعل لـوكالة الأنباء الليبية إن ما حدث من عمل إرهابي هو شي متوقع للنيل من البلدان التي تسعى إلى السلام والأمن والأمان.

ومن جهته ذكر مندوب عن شركة “أورينت” بشير دياب أن سوريا تسعى لفتح خط اقتصادي جديد مع ليبيا وسوف يكون هناك معارض أخرى في الأيام القادمة رغم كل التهديدات الإرهابية.

وتابع مندوب شركة “صباغ التوت” ياسر علبي أن الشعب الليبي والشعب السوري واحد، ولا يمكن زعزعة أمن وعلاقات المنطقة، وسيكون هناك فعاليات جديدة أقوى من فعاليات المعرض السوري.

وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لشركة “بلقيس بوابة الجمال” أسامة شهلندر لــ (وال) أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي لن يوقف إرادة شعب يتمنى الخير لبلاده، ونحن مستمرين في إكمال فاعلية تعزيز الارتباط بين دولة ليبيا والجمهورية السورية.

وبدورها، صرحت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي (فوزية الفرجاني) لـوكالة الأنباء الليبية أن العمل الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي لا ينقص من عزيمتنا وإصرارنا على تحريك العجلة الاقتصادية في ليبيا.

وأكملت الفرجاني أن أهالي مدينة بنغازي صامدون، وإن المعرض الليبي السوري سيستمر لمدة 25 يوم وسيكون هناك بضائع جديدة قادمة من سوريا على متن طائرة الأيام القادمة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مدينة بنغازي ستدخل على مرحلة إعمار كبيرة جداً، لأن جميع الشركات متلهفة للدخول إليها بكل قوة.

الجدير بالذكر أن حافلة مفخخة انفجرت ليلة الأمس قرب فندق تيبستي وسط شارع جمال عبدالناصر قرب محل الفواح للعطور. (وال – بنغازي) هــ ع

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