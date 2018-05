سلطات فنزويلا تطلق سراح 16 معتقلا

المتوسط:

أكد حقوقيون في فنزويلا أن 16 سجينا متهمين بالعنف ضد الحكومة أطلق سراحهم، لكن منتقدين آخرين للحكومة الاشتراكية اعتقلوا.

وقالت المحامية لورا فالبوينا من جماعة فورو بينال الحقوقية الجمعة، إن معتقلين أربعة آخرين ربما يطلق سراحهم قريبا.

وأضافت أن مسؤولين اعتقلوهم العام الجاري بسبب احتجاجهم على انقطاع الكهرباء. بحسب أسوتشيدبرس.

ويوم الخميس دعا الرئيس نيكولا مادورو إلى إطلاق سراح بعض السجناء، وذلك خلال خطاب ألقاه احتفالا بإعادة انتخابه، وحث النواب الموالين للحكومة على إطلاق سراح هؤلاء السجناء في بادرة لإعادة توحيد فنزويلا المقسمة سياسيا.

وقال ألفريدو روميرو، مدير فورو بينال، إن الحكومة لاتزال تحتجز 354 شخصا يعتبرهم خصوم مادورو سجناء سياسيين، وأضاف أنه خلال الأيام الأخيرة قام المسؤولون ب25 عملية اعتقال العديد منهم من الجيش الفنزويلي.

