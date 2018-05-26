تقرير المحاسبة يكشف وقائع فساد و اهدار اموال الليبيين بسفارة ليبيا بالقاهرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس عن قيام السفارة الليبية في القاهرة بإنفاق مبلغ 865.735 دولار من حساباتها سداد للالتزامات القائمة على الشركة العربية للإرسال “قناة الساعة” مقابل الاشتراكات في الأقمار الصناعية ومرتبات العاملين عن سنوات (2011-2012-2013).

وبين الديوان في تقريره للعام 2017 انه تم تحويل مبلغ 1.190.000 دينار في 14/4/2014 من حساب علاج المواطنين إلى حساب الشركة دون تحديد الغرض وأوجه الصرف الواجب استخدامها فيه مع التأكيد على أن الديوان لم يتحصل على بيان بأوجه صرف المبلغ.

وأوضح التقرير انه جرى فتح حساب مصرفي باسم هيئة الإعلام الخارجي بالمؤسسة العربية المصرفية موضحا انه بتاريخ 3-2-2016 تم تحويل مبلغ 254.382 إلى 19.790.980 جنيه مصري وجرى سحب القيمة نقدا ولا يوجد ما يؤيدها بالمستندات.

وأظهر التقرير قيام بعض المسؤولين السابقين بالسفارة بالتصرف في عقارات الدولة الليبية بنقل ملكيتها بأسمائهم وبين ان “فيلا العجوزة” مثلا ملكا للدولة الليبية ويستخدم كسكن للمندوب الدائم للبعثة الدبلوماسية العامة للجامعة العربية خلال سنة 2016 قام المندوب الليبي الدائم للجامعة العربية (ه ط ع) بإصدار توكيل عام لنفسه وصادق عليه من وزارة الخارجية واستخدام التوكيل بأن ابرم عقد بيع للفيلا لصالح زوجته (ن ع ن) بمبلغ (18) مليون جنيه مصري ولم يتبين توريد القيمة لحساب المندوبية وقامت السفارة برفع دعوى قضائية ببطلان العقد.

وأشار التقرير إلى أن 31 موظف استفادوا من قروض بضمان السفارة بلغت قيمتها الإجمالية 4.195.589 دولار إلا أن بعض المقترضين لم يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم لانقطاع صلتهم الوظيفية بالسفارة وبالتالي فان السفارة وبالتالي السفارة ستكون ملزمة بسداد قروضهم والتي بلغت 310.000 دولار لسفير انتهت مدة عمله بالسفارة و 210.000 دولار لموظف نقل للمندوبية وكذلك 141.000 لموظف نقل للمندوبية و25.000 دولار لطالب انتهت مدة تدريبه

وكشف التقرير قيام السفارة باقتراض بتاريخ 7-3-2017 مبلغ 1.5 مليون يورو من البنك العربي الدولي بضمان الحوالات الواردة للسفارة لتصرف في سداد تذاكر سفر بمبلغ 168.845 دولار والإقامة بالفنادق بمبلغ 345.720 دولار ورحلات الطيران بالوفود بمبلغ 1.108.885 دولار منهم 99.000 دولار مقابل حجز طائرة لرئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له و98.500 دولار مقابل حجز طائرة لعضو المجلس الرئاسي (ف م) و30.419 دولار إقامة لمدة 21 يوم لصالح وكيل خارجية الحكومة المؤقتة (ح ع ص) ومبلغ 19.720 دولار إقامة لمدة 10 أيام لصالح وكيل خارجية المؤقتة (ح ع ص) بالإضافة إلى مبلغ 30.419 دولار إقامة النائب (ا ش).

وبشأن الملحقية الثقافية جرى الصرف على عدد 17 طالب بمبلغ 104.425 دولار انتهت مدة الصرف الفعلية عليهم بالإضافة إلى انه في عام 2017 تم صرف 83.985على 14 طالب غير مدرجين بالمنظومة.

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