ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 مايو 2018 الساعة 1:55 ظهرا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.940 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 8.094 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 9.244 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.387 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.780 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.471 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.326 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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