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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 مايو 2018

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26 مايو 2018 الساعة 1:55 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.940 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 8.094 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 9.244 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.387 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.780 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.471 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.326 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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