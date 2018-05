مجهولون يغتالون 5 أفراد من «الخوذ البيضاء» في إدلب

المتوسط:

أعربت منظمة الخوذ البيضاء عن حزنها لمقتل 5 من عناصرها بهجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم السبت على أحد مراكزها في محافظة حلب.

وأوردت المنظمة على حسابها في موقع “تويتر” أن: “مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا في ريف حلب الجنوبي، وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت 5 منهم وأصيب اثنان آخران بجروح”.

من جهته، قال مدير مركز الحاضر أحمد الحميش إن المجموعة: “هاجمت مركز الحاضر قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقتلت 5 من العناصر المناوبين بعدما عصبت عيونهم، فيما أصيب اثنان آخران بجروح وتمكن عنصران آخران من الهرب”.

ولم يتم التعرف على ملامح المسلحين، وفق الحميش “إذ كانوا ملثمين، وفروا بعدما سرقوا بعض العتاد وآلية للمركز ومولدات كهربائية”.

وسبق أن قتل 7 من عناصر الدفاع المدني في أغسطس برصاص مجهولين تسللوا إلى مركزهم في مدينة سرمين في محافظة إدلب.

ومنظمة الخوذ البيضاء أو ما تعرف بـ” The White Helmets” هي عبارة عن منظمة غير حكومية تعمل على الأراضي السورية، ويطلق العاملون فيها على أنفسهم صفة “المتطوعين” في مجالات الإغاثة والدفاع المدني.

