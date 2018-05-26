اشتباكات بين القوات المسلحة والإرهابيين في آخر جيوب منطقة الفتائح شرقي درنة

درنة 26 مايو 2018 (وال)- اندلعت منذ صباح اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة الليبية وبقايا التنظيمات الإرهابية في آخر جيوب المتبقية من منطقة الفتائح شرقي مدينة درنة .

هذا وتتقدم الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة باتجاه “المصانع”، وتصاعد أعمدة الدخان من منطقة الحجاج وعقبة الفتائح المقابلة لمنطقة الساحل الشرقي، بعد استهداف الوحدات المسلحة لعدد من الآليات المسلحة التابعة للإرهابيين وتدميرها بالكامل . (وال- درنة) ر ت

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