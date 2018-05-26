ليبيا على وقع التفجيرات والقصف والنهب المنظم … بقلم / محمد الامين

1- كل يوم في وطني يسقط فيه من أبنائه ما يُفقدنا قدرات سيستعصي تعويضها على مدى العشرين عاما المقبلة.. خسائر قد لا يشعر بها العامة والساسة والمتحاربون، لكن ندركها مع انباء الجنائز واحصائيات القتلى وبياناتهم العمرية.. رسالة ربّما فهمها البعض وربّما تجاهلوها أو لم يفقهوا معناها..

2- دعوات يوجهها البعض إلى أبناء تاورغاء بضرورة حمل السلاح!! الدعوة في هذا الظرف بالذات تضر بقضية هذا المكون المظلوم في بلدي.. المعاناة قاسية والحياة عسيرة، هذا صحيح، لكن الصبر والنضال السلمي هو الضمان الوحيد لعدم فتح الأبواب أمام شيطنة قضية عادلة، تسبب للظالمين من الخزي قدر ما تجلب للمظلومين من الفخر والتقدير..

3- نخشى كثيرا من تحوّل عمليات الجيش في درنه إلى جولات قصف عبثي يسقط فيها البريء وقد يُصابُ فيها غيره أو ينجو دون تبعات!! لغة السلاح ليست دائما الأسلوب الأمثل، والمبالغة في استخدامها سيكون له مفعول عكسي.

4- ضحايا هجوم بنغازي الدامي الإجرامي الذين سقطوا ليلة البارحة لا ذنب لهم سوى أنهم قد توهّموا أنهم ببلد مستقر وبمدينة آمنة.. اعتقدوا أنه يمكنهم التحرك والمسير في شوارع مدينتهم كسائر البشر في سائر البلدان.. لكن هيهات.. الامر يكشف خطورة التحدي وجسامة المسئولية التي تقتضي وجود دولة بنظام حكم مستقر وشرعي لحسم مسألة الاصطفاف داخل البلد.. لكن ما دامت الأمور على حالة الفوضى السياسية التي نرى، فلن يمكن للدولة أن تكون شرعية، ولن تتمكن من السيطرة على المؤسسات، ولن تتمكن المؤسسات من كسب معركة الجدارة والإقناع.. أما عزل أعداء السلام والاستقرار، فهذه معركة أخرى ينبغي أن يستعد لها كل المجتمع، وليس من الحكمة إلقاء الثقل بأكمله على كاهل الجيش والشرطة، وترك هؤلاء يواجهون نتائج الخطايا السياسية..

5- أن يجد أحدهم في نفسه من القسوة والدموية ما يدفعه إلى سفك دماء الآخرين بدم بارد، سواء بالتفجير أو التصفية المباشرة، فهذا ممّا يُقلّص كثيرا من فرص التعايش السلمي بين المكونات المدنية في المجتمع، وسيدخل القاتل وأهل القتيل في دوامة من الثأر والانتقام لا يعلم مداها إلا الله.. أما حين يتعلق الأمر بمدنيين عُزّل في مواجهة ميليشيا كعصابة باب تاجوراء التي فتحت نيرانها يوم أمس على شباب عزّل وقتلت منهم واصابت ما شاءت، فإنه لا حلّ غير التفاف المواطنين والوقوف وقفة رجل واحد لطرد هذه القطعان الهائجة من الأحياء السكنية، واستعادة مناعة الحرمات الأسرية وتامين الحدّ الأدنى من السير العادي للحياة في مناطق التكدس السكاني..

6- تقرير ديوان المحاسبة أنبأنا بمجيء جيل جديد من حكومات فبراير وجهابذة مسئولي المجلس الرئاسي وحكومته وخصومهما تحدى الأرقام القياسية التي سجّلها الكيب وحكومته في مجال الانفاق على تجهيز المكاتب والقرطاسية، بل وأطاح بالمنطق في ضخامة المبالغ!!

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا