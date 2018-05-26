البيت الأبيض يوفد فريقًا إلى سنغافورة تحضيرا لقمة ترامب- كيم

يغادر فريق من البيت الأبيض إلى سنغافورة للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو، على ما أعلن البيت الأبيض، السبت.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من عقد قمة مفاجئة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي- ان، مما يعطي إشارة الى أن القمة المرتقبة والمتأرجحة ربما تعقد في موعدها المقرر سابقًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إن "فريقًا استطلاعيًا من البيت الأبيض سيسافر إلى سنغافورة كما هو مبرمج، من أجل القيام بالتحضيرات اللازمة في حال إجراء القمة".

وبعد أن قرر إلغاءها الخميس، عاد ترامب وأعلن- الجمعة- أنه ما زال يمكن أن تعقد في 12 يونيو مثلما كان مقررًا.

وقال ترامب- الجمعة- في البيت الأبيض "يمكن حتى أن تعقد في الثاني عشر. نحن نتحدث معهم الآن. إنهم راغبون تمامًا في أن يفعلوا ذلك. ونحن نرغب في أن نفعل ذلك. سنرى ما سيحدث"، وذلك غداة إعلانه- الخميس- في رسالة إلى كيم- إلغاء قمة سنغافورة، ملقيًا اللوم على "عدائية" الشمال.

وبعد لقائهما المفاجئ السبت، قالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان، أن مون جاي ان وكيم جونغ اون "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

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