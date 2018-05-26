قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات بمحافظة إدلب السورية

شهدت محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا، اليوم السبت، عدة انفجارات خلفت قتلى وجرحى ودمارًا في الممتلكات.

وقال مصدر في الدفاع المدني بالمحافظة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مسجد السرايا في مدينة جسر الشغور غرب محافظة إدلب، مما أدى إلى وقوع أكثر من عشر إصابات ، واحتراق عدد من السيارات ودمار في ممتلكات المدنيين.

وأضاف المصدر أن سيارة مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم في شارع الثلاثين وسط مدينة إدلب، خلفت 5 قتلى وأكثر من 30 جريحًا ، كما انفجرت دراجة نارية مفخخة عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وتعيش مناطق ريف حلب وإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة حالة من التوتر جراء عمليات الاغتيالات التي طالت قياديين في المعارضة السورية، إضافة الى عدد كبير من المدنيين.

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