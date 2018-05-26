السعودية تحبط هجوما إرهابيا حوثيا بطائرة بدون طيار على مطار أبها

أحبطت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم، السبت محاولة هجوم إرهابي حوثي بطائرة بدون طيار باتجاه أبها ( جنوب غرب) المملكة، وقضت على مركز إطلاقها في صعدة باليمن.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في بيان له مساء اليوم أنه تم " رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي".

وأشار التحالف "إلى أنه تم استهداف الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة (اليمنية).

وذكر التحالف أن مطار أبها لم يتأثر ويعمل بشكل طبيعي.

وأفاد التحالف بأن مطار أبها يعمل بحركته المعتادة، مؤكدا القضاء على المسؤولين عن هذا العمل.

وأعلنت جماعة الحوثيين باليمن، السبت، تنفيذ غارات بطائرات من دون طيار على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "نفذ سلاح الجو المسير، غارات على مطار أبها الإقليمي في عسير".

وأضافت القناة أن "الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات".

وزعمت القناة "تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية".

وفي 11 نيسان/ أبريل، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كيلومترا عن مدينة أبها في عسير، وشركة "أرامكو" في جازان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع "قاصف – ١".

وتتعرض مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير، لعمليات استهداف ينفذها مسلحو الجماعة تتنوع بين هجمات وقنص وقصف وكمائن، ردا على عمليات يقوم بها "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/مارس .2015

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