غلق خمس محطات مترو في كييف بسبب تهديدات أمنية تزامنا مع نهائي دوري الأبطال

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إغلاق خمس محطات مترو في العاصمة كييف، لوجود تهديدات بشأن وجود قنابل قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتلقت السلطات الأوكرانية اتصالا من مجهول يشير إلى أن القنابل قد تنفجر داخل المحطات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس".

وجرى إعادة فتح المحطات بعدما أظهرت الإجراءات الأمنية عدم وجود أي خطر.

ويتطلع ريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي عندما يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ليفربول الإنجليزي على الاستاد الأولمبي في كييف في نهائي البطولة القارية.

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